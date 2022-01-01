ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Бійці Державної прикордонної служби опублікували відео зі звільненого від російських окупантів Вовчанська, що на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники зазначили, що Вовчанськ нарешті вдома. Військові прибрали залишки російського непотребу в місті.
Зазначимо, що 12 вересня полк спецпризначення “Азов” повідомив про звільнення Вовчанська та зачистку північного сходу Харківської області від військових РФ.
До слова, раніше росіяни облаштували у Вовчанську так звану “столицю” окупованих територій Харківщини.
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Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники зазначили, що Вовчанськ нарешті вдома. Військові прибрали залишки російського непотребу в місті.
Зазначимо, що 12 вересня полк спецпризначення “Азов” повідомив про звільнення Вовчанська та зачистку північного сходу Харківської області від військових РФ.
До слова, раніше росіяни облаштували у Вовчанську так звану “столицю” окупованих територій Харківщини.
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