ЗСУ звільнили прикордонний Вовчанськ на Харківщині. ВІДЕО





Про це повідомила



Прикордонники зазначили, що Вовчанськ нарешті вдома. Військові прибрали залишки російського непотребу в місті.



Зазначимо, що 12 вересня полк спецпризначення “Азов” повідомив про звільнення Вовчанська та зачистку північного сходу Харківської області від військових РФ.



До слова, раніше росіяни облаштували у Вовчанську так звану “столицю” окупованих територій Харківщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Державної прикордонної служби опублікували відео зі звільненого від російських окупантів Вовчанська, що на Харківщині.Про це повідомила пресслужба ДПСУ.Прикордонники зазначили, що Вовчанськ нарешті вдома. Військові прибрали залишки російського непотребу в місті.Зазначимо, що 12 вересня полк спецпризначення “Азов” повідомив про звільнення Вовчанська та зачистку північного сходу Харківської області від військових РФ.До слова, раніше росіяни облаштували у Вовчанську так звану “столицю” окупованих територій Харківщини.

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