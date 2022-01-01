ЗСУ знищили перший іранський безпілотник біля Куп'янська





Про це повідомляє Telegram-канал



"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ з великою ймовірністю збили перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.Про це повідомляє Telegram-канал СтатКому ЗСУ. "З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

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