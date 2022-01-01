ЗСУ знищили перший іранський безпілотник біля Куп'янська
Сьогодні, 12:20
ЗСУ з великою ймовірністю збили перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.
Про це повідомляє Telegram-канал СтатКому ЗСУ.
"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.
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Про це повідомляє Telegram-канал СтатКому ЗСУ.
"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.
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