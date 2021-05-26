Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло





Про це розповіла Валентина Набока.



Так зване "бабине літо" настане наприкінці вересня, або на початку жовтня.



Зі слів Валентини Набоки, після кількаденного потепління погода в області знову зміниться. Це зумовлене холодним фронтом, який йде з північного заходу, а повітряні маси з Балкан несуть опади в область.



"14 та 15 вересня на Волині буде до 20 градусів тепла вдень. У середу, 14 вересня, буде без опадів, а в четвер, 15-го на Волині очікуються дощі. З 16 вересня температура повітря знизиться до 11-16 градусів вдень", – говорить Валентина Набока.



Також синоптикиня додала, що за останні три доби 10-12 вересня по південних районах Волині випала місячна норма опадів.

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