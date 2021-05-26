Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло
Сьогодні, 13:05
На Волині впродовж тижня очікується мінлива та похмура погода. Потепління волинянам варто очікувати з середи, 14 вересня.
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока.
Так зване "бабине літо" настане наприкінці вересня, або на початку жовтня.
Зі слів Валентини Набоки, після кількаденного потепління погода в області знову зміниться. Це зумовлене холодним фронтом, який йде з північного заходу, а повітряні маси з Балкан несуть опади в область.
"14 та 15 вересня на Волині буде до 20 градусів тепла вдень. У середу, 14 вересня, буде без опадів, а в четвер, 15-го на Волині очікуються дощі. З 16 вересня температура повітря знизиться до 11-16 градусів вдень", – говорить Валентина Набока.
Також синоптикиня додала, що за останні три доби 10-12 вересня по південних районах Волині випала місячна норма опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока.
Так зване "бабине літо" настане наприкінці вересня, або на початку жовтня.
Зі слів Валентини Набоки, після кількаденного потепління погода в області знову зміниться. Це зумовлене холодним фронтом, який йде з північного заходу, а повітряні маси з Балкан несуть опади в область.
"14 та 15 вересня на Волині буде до 20 градусів тепла вдень. У середу, 14 вересня, буде без опадів, а в четвер, 15-го на Волині очікуються дощі. З 16 вересня температура повітря знизиться до 11-16 градусів вдень", – говорить Валентина Набока.
Також синоптикиня додала, що за останні три доби 10-12 вересня по південних районах Волині випала місячна норма опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, – ГУР
Сьогодні, 13:46
Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло
Сьогодні, 13:05
Волинські воїни показали фото звільненого Чкаловського
Сьогодні, 12:34
ЗСУ знищили перший іранський безпілотник біля Куп'янська
Сьогодні, 12:20
Медіа