Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло

Волинські синоптики розповіли, коли чекати «бабине літо» та тепло
На Волині впродовж тижня очікується мінлива та похмура погода. Потепління волинянам варто очікувати з середи, 14 вересня.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока.

Так зване "бабине літо" настане наприкінці вересня, або на початку жовтня.

Зі слів Валентини Набоки, після кількаденного потепління погода в області знову зміниться. Це зумовлене холодним фронтом, який йде з північного заходу, а повітряні маси з Балкан несуть опади в область.

"14 та 15 вересня на Волині буде до 20 градусів тепла вдень. У середу, 14 вересня, буде без опадів, а в четвер, 15-го на Волині очікуються дощі. З 16 вересня температура повітря знизиться до 11-16 градусів вдень", – говорить Валентина Набока.

Також синоптикиня додала, що за останні три доби 10-12 вересня по південних районах Волині випала місячна норма опадів.

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Теги: Волинь, синоптики, погода
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