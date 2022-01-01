У Луцьку під колеса автівки потрапив 51-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.



За кермом транспортного засобу перебував 78-річний лучанин.



Нині за фактом автопригоди тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 вересня у Луцьку під колеса ВАЗу потрапив 51-річний місцевий житель.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.За кермом транспортного засобу перебував 78-річний лучанин.Нині за фактом автопригоди тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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