У Луцьку під колеса автівки потрапив 51-річний чоловік
Сьогодні, 12:08
12 вересня у Луцьку під колеса ВАЗу потрапив 51-річний місцевий житель.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.
За кермом транспортного засобу перебував 78-річний лучанин.
Нині за фактом автопригоди тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської лікарні.
За кермом транспортного засобу перебував 78-річний лучанин.
Нині за фактом автопригоди тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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