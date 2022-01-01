«Унікальність нашої ППО – в людях»: у Повітряних силах розповіли, як захищають українське небо





Про це в ефірі телемарафону на Юрій Ігнат.



"ЗСУ виконують свої завдання і на сьогодні роблять максимально ефективні заходи для того, щоб уникнути влучень в об’єкти енергетичні, критичної інфраструктури. Нещодавно було запущено 12 ракет "Калібр" та Х-101, 9 з яких було збито. Це — високоточні ракети, які летять дуже здалеку — з Каспійського та Чорного морів. Але зараз наші повітряні сили спроможні їх збивати", — зазначив посадовець.



За його словами, українські військові здатні досягати значних результатів навіть із наявною зброєю.



"Унікальність нашої ППО полягає в наших людях, які змогли з того, що маємо — комплекси 70-80-х років виробництва, — воювати з ракетами 2015 року, поєднуючи з тим, що нам надали, поки що, на жаль, тільки переносні ЗРК, такі як "Стінгер", — підкреслив речник.



Ігнат додав, що Україна змогла створити ефективну протиповітряну оборону, однак потребує більше засобів для неї.



"Що нам потрібно, уже озвучено, робота триває. Очікуємо від наших західних партнерів системи IRIST (Німеччина), NASAMS, які зможуть посилити та доповнити ту унікальну систему, яка зараз у нас є. Ці системи допоможуть нам на важливих напрямках, де є об’єкти критичної інфраструктури, — а це не лише електростанції, але й інші", — зауважив він.



Речник Повітряних сил додав, що Україна цілком може збивати деякі російські ракети, зокрема "Калібр", наявними засобами.



"Але противник володіє ще ракетами оперативно-тактичних комплексів, такими як "Іскандер", і навіть радянськими "Точка-У", Х-22, які, зокрема, сьогодні вночі та вчора ввечері завдавали ударів на сході та півдні країни з літаків Ту-22", — розповів посадовець.



Він пояснив, що ці ракети вкрай важко збивати українським системам ППО.



"Ймовірно, сучасні комплекси, на які ми очікуємо, як заявляє виробник, оснащені сучасними ракетами та радарами, які спроможні збивати навіть ракети оперативно-тактичних комплексів", — підсумував Юрій Ігнат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна поки що не отримала всіх необхідних засобів для створення ефективної системи протиповітряної оборони, однак навіть із наявними озброєннями ППО досягає високої ефективності завдяки зусиллям військовослужбовців.Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ"ЗСУ виконують свої завдання і на сьогодні роблять максимально ефективні заходи для того, щоб уникнути влучень в об’єкти енергетичні, критичної інфраструктури. Нещодавно було запущено 12 ракет "Калібр" та Х-101, 9 з яких було збито. Це — високоточні ракети, які летять дуже здалеку — з Каспійського та Чорного морів. Але зараз наші повітряні сили спроможні їх збивати", — зазначив посадовець.За його словами, українські військові здатні досягати значних результатів навіть із наявною зброєю."Унікальність нашої ППО полягає в наших людях, які змогли з того, що маємо — комплекси 70-80-х років виробництва, — воювати з ракетами 2015 року, поєднуючи з тим, що нам надали, поки що, на жаль, тільки переносні ЗРК, такі як "Стінгер", — підкреслив речник.Ігнат додав, що Україна змогла створити ефективну протиповітряну оборону, однак потребує більше засобів для неї."Що нам потрібно, уже озвучено, робота триває. Очікуємо від наших західних партнерів системи IRIST (Німеччина), NASAMS, які зможуть посилити та доповнити ту унікальну систему, яка зараз у нас є. Ці системи допоможуть нам на важливих напрямках, де є об’єкти критичної інфраструктури, — а це не лише електростанції, але й інші", — зауважив він.Речник Повітряних сил додав, що Україна цілком може збивати деякі російські ракети, зокрема "Калібр", наявними засобами."Але противник володіє ще ракетами оперативно-тактичних комплексів, такими як "Іскандер", і навіть радянськими "Точка-У", Х-22, які, зокрема, сьогодні вночі та вчора ввечері завдавали ударів на сході та півдні країни з літаків Ту-22", — розповів посадовець.Він пояснив, що ці ракети вкрай важко збивати українським системам ППО."Ймовірно, сучасні комплекси, на які ми очікуємо, як заявляє виробник, оснащені сучасними ракетами та радарами, які спроможні збивати навіть ракети оперативно-тактичних комплексів", — підсумував Юрій Ігнат.

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