14 вересня на Волині: гортаючи календар

14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 14 вересня, день народження святкує ексзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Костянтин Петрочук (на фото).

Також цього дня іменини у жінок на ім'я: Варвара, Дарія, Семен, Марфа, Марта.

Зичимо усім міцного здоров’я, палкого кохання, творчого натхнення та професійних успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, іменини, день ангела
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кремль просив у Києва відновити переговори після успішного контрнаступу ЗСУ, але йому відмовили, – Стефанішина
Сьогодні, 01:01
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чкаловське і Вовчанськ – вдома: добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня
13 вересень, 23:13
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
13 вересень, 22:22
У селі на Волині – пожежа: горів сарай
13 вересень, 21:49
Схожі новини
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
4 травня на Волині: гортаючи календар 4 травня на Волині: гортаючи календар
04 травень, 2016, 00:00
3 травня на Волині: гортаючи календар 3 травня на Волині: гортаючи календар
03 травень, 2016, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кремль просив у Києва відновити переговори після успішного контрнаступу ЗСУ, але йому відмовили, – Стефанішина
Сьогодні, 01:01
 0
14 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Чкаловське і Вовчанськ – вдома: добрі новини від ВолиньPost за 13 вересня
13 вересень, 23:13
 0
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
13 вересень, 22:22
 0
У селі на Волині – пожежа: горів сарай
13 вересень, 21:49
 0
Медіа
відео
1/8