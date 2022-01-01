ЗСУ за дві години приземлили два російські літаки
Сьогодні, 02:12
Повітряні сили України 13 вересня протягом двох годин вразили два російські літаки — Су-24 та Су-25.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами було знищено три повітряні цілі — один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.
На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24.
А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами було знищено три повітряні цілі — один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.
На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24.
А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
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