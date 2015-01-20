Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Українська правда.

"Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив наступні деталі державного кошторису:

- Видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази до 1,136 трлн грн: кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлі техніки та зброї тощо;
- Пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомога малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту становлять понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Соціальні видатки становитимуть 35% бюджету;
- Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);
- Створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. До нього спрямують конфісковані російські кошти кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;
- Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становить 24 млрд грн.

Власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно, або 20% ВВП.

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн – внутрішні.

Крім того, мінімальна заробітна плата з 01 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

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Теги: Бюджет, оборона, Сергій Марченко, Денис Шмигаль
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