Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону





Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко,



"Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.



Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив наступні деталі державного кошторису:



- Видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази до 1,136 трлн грн: кошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлі техніки та зброї тощо;

- Пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомога малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту становлять понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду зросте на понад 30 млрд грн. Соціальні видатки становитимуть 35% бюджету;

- Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);

- Створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. До нього спрямують конфісковані російські кошти кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;

- Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становить 24 млрд грн.



Власні доходи бюджету становлять 1,28 трлн грн, видатки – 2,57 трлн грн. Дефіцит закладено у понад 3 млрд дол щомісячно, або 20% ВВП.



Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн – внутрішні.



Крім того, мінімальна заробітна плата з 01 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.Про це повідомив міністр фінансів передає Українська правда."Держбюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують", – написав Марченко.Премʼєр-міністрповідомив наступні деталі державного кошторису:- Видатки на безпеку й оборону зростуть в понад 4 рази докошти підуть на зарплати військовим, забезпечення армії, ремонт та закупівлі техніки та зброї тощо;- Пенсії, субсидії, виплати ВПО, допомога малозабезпеченим родинам, витрати на медицину та освіту становлять понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду зросте на понадСоціальні видатки становитимуть 35% бюджету;- Зменшення напроти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);- Створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше. До нього спрямують конфісковані російські кошти кошти та міжнародну допомогу на швидке відновлення;- Додаткова дотація на компенсації витрат для місцевих бюджетів через війну становитьВласні доходи бюджету становлять, видатки –. Дефіцит закладено, або 20% ВВП.Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн – внутрішні.Крім того,з 01 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць,на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

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