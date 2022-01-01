ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Сьогодні, 21:11
Українські військові звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча у Харківській області неподалік від кордону Росії.
Про це повідомив 247 окремий батальйон у телеграмі.
«247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча», - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
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Про це повідомив 247 окремий батальйон у телеграмі.
«247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча», - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
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