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ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині

ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Українські військові звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча у Харківській області неподалік від кордону Росії.

Про це повідомив 247 окремий батальйон у телеграмі.

«247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Харківщина, Липці, Глибоке, Стрілеча
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