ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині





Про це



«247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча», - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча у Харківській області неподалік від кордону Росії.Про це повідомив 247 окремий батальйон у телеграмі.«247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча», - йдеться в повідомленні.

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