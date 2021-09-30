Нутриціологиня розповіла про те, як підготувати організм до холодів

Нутриціологиня розповіла про те, як підготувати організм до холодів
Цьогоріч осінь увірвалася в наше життя дуже швидко. Холод, дощ та пориви вітру прийшли відразу після спекотних літніх днів. Дуже важливо підготувати свій організм до осінніх днів. І зробити це можна за допомогою правильного режиму харчування.

Як підтримати свій організм восени, розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько, пише ТСН.

Особливий акцент вона рекомендує робити саме на режимі харчування, тому що продукти містять в собі багато вітамінів і мінералів, які потрібні людині. А восени можна знайти чимало сезонних овочів та фруктів.

Які фрукти їсти восени

Восени багато фруктових дерев та чагарників дають свої плоди. Зокрема, можна додати до свого раціону виноград. Однак, потрібно звернути увагу, що в ньому міститься велика кількість цукру. Тому багато їсти винограду в день не рекомендується.

Голобородько наголосила, що фрукти можуть бути гарним десертом після основного приймання їжі, якщо ви здорові і тіло отримало необхідну порцію інших мікроелементів.

Вітамін D в холодну пору року

Сонця стає набагато менше, а тому дуже важливо підтримувати необхідний рівень вітаміну D в організмі. Нутриціологиня радить якомога частіше виходити на прогулянку, якщо є така можливість.

Також вітамін D можна отримати з деякими продуктами. Зокрема, якщо додати до раціону яйця і печінку тріски. Вітамін D міститься в жовтках, тому краще готувати такі страви, де він залишається рідким - яйця-пашот, в мічечку, яєчня.

Ви можете знайти цей вітамін в грибах (лісові, шиїтаке, трішки менше в тих, які були вирощені штучно), а також в скумбрії, сардинах, тунці.

Додайте до раціону прянощі

Для стимулювання організму в прохолодну погоду дуже важливо додати в раціон прянощі. Анастасія радить звернути увагу на такі: насіння кропу, кмин, імбир, гірчиця, кардамон, кориця, лавр, фенхель.

Також не забувайте додавати до раціону локальні українські продукти. Зокрема, капусту, листову зелень, гарбузи, гриби, батати та бобові.

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Теги: нутриціологиня, організм, осінь, їжа
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Коментарі 1
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Це що за звір такий - нутриціологиня? З сімейства нутрій?
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