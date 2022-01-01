Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
У Луцьку 14 з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомили Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 9°С до 20°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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