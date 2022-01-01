На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців
Сьогодні, 19:00
Вчора, 12 вересня 2022 року, на Волині знайшли прихисток 65 внутрішньо-переміщених осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ОВА.
Загалом на Волині розселили та забезпечили усім необхідним 73 тис. 106 переселенців.
Наразі в області проживають та мають статус ВПО 59 тис. 868 людей. Це становить 42 тис. 250 сімей, у яких 18 тис. 243 – діти.
Серед ВПО:
- 2 212 осіб з інвалідністю,
- 7 644 пенсіонерів,
- 72 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
На Волині можливо додатково розмістити ще до 13 тисяч осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, заклади, які не задіяні в освітньому процесі, хостели, тощо). Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
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Про це повідомили у пресслужбі ОВА.
Загалом на Волині розселили та забезпечили усім необхідним 73 тис. 106 переселенців.
Наразі в області проживають та мають статус ВПО 59 тис. 868 людей. Це становить 42 тис. 250 сімей, у яких 18 тис. 243 – діти.
Серед ВПО:
- 2 212 осіб з інвалідністю,
- 7 644 пенсіонерів,
- 72 багатодітних сімей,
- 8 сімей батьків-одинаків.
На Волині можливо додатково розмістити ще до 13 тисяч осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, заклади, які не задіяні в освітньому процесі, хостели, тощо). Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.
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