На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців

Вчора, 12 вересня 2022 року, на Волині знайшли прихисток 65 внутрішньо-переміщених осіб.Про це повідомили у пресслужбі ОВА.Загалом на Волині розселили та забезпечили усім необхідним 73 тис. 106 переселенців.Наразі в області проживають та мають статус ВПО 59 тис. 868 людей. Це становить 42 тис. 250 сімей, у яких 18 тис. 243 – діти.Серед ВПО:- 2 212 осіб з інвалідністю,- 7 644 пенсіонерів,- 72 багатодітних сімей,- 8 сімей батьків-одинаків.На Волині можливо додатково розмістити ще до 13 тисяч осіб (приватний сектор, готелі, комунальні заклади, заклади, які не задіяні в освітньому процесі, хостели, тощо). Більшість місць знаходиться в територіальних громадах, віддалених від обласного центру.