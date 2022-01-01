У лісі на Волині знайшли мертвою пенсіонерку





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Пошукові роботи громадянки проводились в лісовому масиві біля с. Мельники з 09:07 до 13:20 у Ковельському районі Шацької селищної громади особовим складом 11 державної пожежно-рятувальної частини в складі 5-х чоловік, працівників поліції, працівників лісового господарства та місцевим населенням.



Громадянку 1943 р.н. знайшли в лісовому масиві урочище Хороми без ознак життя. Причина смерті встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 вересня на Волині знайшли мертвою зниклу волинянку.Про це повідомили у ДСНС Волині.Пошукові роботи громадянки проводились в лісовому масиві біля с. Мельники з 09:07 до 13:20 у Ковельському районі Шацької селищної громади особовим складом 11 державної пожежно-рятувальної частини в складі 5-х чоловік, працівників поліції, працівників лісового господарства та місцевим населенням.Громадянку 1943 р.н. знайшли в лісовому масиві урочище Хороми без ознак життя. Причина смерті встановлюється.

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