Як виїхати за кордон чоловіку, що супроводжує родича на лікування





Йдеться про супровід дружини, дітей та батьків,



Також за кордон можуть виїхати батьки, які везуть на лікування дітей з:



- перинатальними ураженнями нервової системи;

- тяжкими вродженими вадами розвитку,

- рідкісними орфанними захворюваннями,

- онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;

- дитячим церебральним паралічем;

- тяжкими психічними розладами;

- цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним);

- гострим або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

- потребою у паліатвиній допомозі.



Інвалідність або захворювання підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, які встановлені МОЗ.



Для цього необхідно мати довідку про отримання державної допомоги на дитину, яка видана структурним підрозділом з питань соціального захисту. Кого призначено отримувачем допомоги, неважливо.



Також потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки людини, яка їде на лікування і того, хто її супроводжує. Якщо дитину везуть на лікування за кордон опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, необхідно пред’явити документи, які підтверджують такі повноваження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо чоловік супроводжує родичів з І чи ІІ групами інвалідності в поїздці на лікування, його мусять випустити за кордон.Йдеться про супровід дружини, дітей та батьків, роз’яснюють у Державній прикордонній службі України.Також за кордон можуть виїхати батьки, які везуть на лікування дітей з:- перинатальними ураженнями нервової системи;- тяжкими вродженими вадами розвитку,- рідкісними орфанними захворюваннями,- онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;- дитячим церебральним паралічем;- тяжкими психічними розладами;- цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним);- гострим або хронічні захворювання нирок IV ступеня;- потребою у паліатвиній допомозі.Інвалідність або захворювання підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, які встановлені МОЗ.Для цього необхідно мати довідку про отримання державної допомоги на дитину, яка видана структурним підрозділом з питань соціального захисту. Кого призначено отримувачем допомоги, неважливо.Також потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки людини, яка їде на лікування і того, хто її супроводжує. Якщо дитину везуть на лікування за кордон опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, необхідно пред’явити документи, які підтверджують такі повноваження.

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