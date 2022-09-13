На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії





Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері, пише



"Перша гвардійська танкова армія була однією з найбільш престижних армій Росії, виділялася для оборони Москви та призначалася для ведення контрударів у випадку війни з НАТО", – зазначили в повідомленні.



Британські військові вважають, що Росії знадобляться роки, аби відновити потенціал цієї армії та інших формувань Західного військового округу, призначених для протидії НАТО.



Перша гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014-го – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на Сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частина виведених минулого тижня з Харківської області російських військ – це Перша гвардійська танкова армія, яка належить Західному військовому округу. Ця армія зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення, а до моменту українського контрнаступу її повністю не відновили.Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері, пише LB.ua "Перша гвардійська танкова армія була однією з найбільш престижних армій Росії, виділялася для оборони Москви та призначалася для ведення контрударів у випадку війни з НАТО", – зазначили в повідомленні.Британські військові вважають, що Росії знадобляться роки, аби відновити потенціал цієї армії та інших формувань Західного військового округу, призначених для протидії НАТО.Перша гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014-го – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на Сході України.

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