Яка ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині

Яка ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині
Середня ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині становить 25 720 гривень.

Про це повідомили у Волинській ОВА з посиланнм на дані дашборду про роботу ринку землі в Україні, опублікованого на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Загалом, середня ціна в за 1 га землі в Україні для ведення товарного с/г виробництва станом на сьогодні становить 38 211 грн.
Найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині – там вона сягає 445 445 грн за 1 га, найнижча в Миколаївській області – 18 132 грн.

Середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого цього року становила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і демонструє динаміку до зростання, але все ще далека від показників до 24 лютого. Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні – це 4,7 тис. правочинів.

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Теги: ціна, земля, Волинь
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