У Луцьку зіткнулися легковики

У Луцьку зіткнулися легковики
У Луцьку не дотримався дистанції водій Mitsubishi Galant, який сьогодні вранці, 13 вересня, на проспекті Перемоги скоїв зіткнення з Seat Ibiza.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На винуватця склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку зіткнулися легковики

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Теги: Луцьк, ДТП
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