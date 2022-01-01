У Луцьку зіткнулися легковики





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.



На винуватця склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку не дотримався дистанції водій Mitsubishi Galant, який сьогодні вранці, 13 вересня, на проспекті Перемоги скоїв зіткнення з Seat Ibiza.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На винуватця склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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