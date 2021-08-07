Держсекретарю США Ентоні Блінкену подарували іграшку волинського Патрона
Сьогодні, 18:12
Державному секретарю Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкена подарували іграшковий прототип відомого пса-сапера Патрона, який виготовили в Луцьку.
Про це в фейсбуці повідомляє виробник іграшок, волинська компанія «Тигрес».
«Український плюшевий пес Патрон тепер є у секретаря США Ентоні Блінкена. Наша іграшка, нагадуватиме Ентоні про незламний дух України!» – йдеться в повідомленні.
Іграшку держсекретарю США подарували під час одного з його візитів до України.
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Про це в фейсбуці повідомляє виробник іграшок, волинська компанія «Тигрес».
«Український плюшевий пес Патрон тепер є у секретаря США Ентоні Блінкена. Наша іграшка, нагадуватиме Ентоні про незламний дух України!» – йдеться в повідомленні.
Іграшку держсекретарю США подарували під час одного з його візитів до України.
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