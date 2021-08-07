Держсекретарю США Ентоні Блінкену подарували іграшку волинського Патрона

Ентоні Блінкена подарували іграшковий прототип відомого пса-сапера Патрона, який виготовили в Луцьку.



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«Український плюшевий пес Патрон тепер є у секретаря США Ентоні Блінкена. Наша іграшка, нагадуватиме Ентоні про незламний дух України!» – йдеться в повідомленні.



Іграшку держсекретарю США подарували під час одного з його візитів до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державному секретарю Сполучених штатів Америкиподарували іграшковий прототип відомого пса-сапера Патрона, який виготовили в Луцьку.Про це в фейсбуці повідомляє виробник іграшок, волинська компанія «Тигрес».«Український плюшевий пес Патрон тепер є у секретаря США Ентоні Блінкена. Наша іграшка, нагадуватиме Ентоні про незламний дух України!» – йдеться в повідомленні.Іграшку держсекретарю США подарували під час одного з його візитів до України.

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