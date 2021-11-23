У селі на Волині – пожежа: горів сарай

У селі на Волині – пожежа: горів сарай
Учора, 12 вересня, у селі Голядин, що на Шаччині, горів сарай.

Про це повідомляє ДСНС Волині.

12 вересня о пів на першу годину дня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Голядин.

Горіння локалізували о 13:19 та ще за годину ліквідували вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди села.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пожежа, Голядин, Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині – пожежа: горів сарай
Сьогодні, 21:49
ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Сьогодні, 21:11
Нутриціологиня розповіла про те, як підготувати організм до холодів
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині озимим ріпаком засіяли 50 тисяч гектарів
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
У селищі на Волині горів автомобіль У селищі на Волині горів автомобіль
23 листопад, 2021, 12:13
У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік
15 грудень, 2020, 09:30
При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО При в'їзді у Шацьк сталася пожежа в магазині. ФОТО
01 липень, 2020, 19:42
У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО У Шацьку горів дачний будинок. ВІДЕО
25 лютий, 2020, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині – пожежа: горів сарай
Сьогодні, 21:49
 0
ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Харківщині
Сьогодні, 21:11
 0
Нутриціологиня розповіла про те, як підготувати організм до холодів
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині озимим ріпаком засіяли 50 тисяч гектарів
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8