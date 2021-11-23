У селі на Волині – пожежа: горів сарай
Сьогодні, 21:49
Учора, 12 вересня, у селі Голядин, що на Шаччині, горів сарай.
Про це повідомляє ДСНС Волині.
12 вересня о пів на першу годину дня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Голядин.
Горіння локалізували о 13:19 та ще за годину ліквідували вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди села.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомляє ДСНС Волині.
12 вересня о пів на першу годину дня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Голядин.
Горіння локалізували о 13:19 та ще за годину ліквідували вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди села.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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