У селі на Волині – пожежа: горів сарай





Про це



12 вересня о пів на першу годину дня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Голядин.



Горіння локалізували о 13:19 та ще за годину ліквідували вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди села.



Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 вересня, у селі Голядин, що на Шаччині, горів сарай.Про це повідомляє ДСНС Волині.12 вересня о пів на першу годину дня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у селі Голядин.Горіння локалізували о 13:19 та ще за годину ліквідували вогнеборці 11 ДПРЧ селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди села.Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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