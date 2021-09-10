У Луцьку на одній із вулиць реконструюють освітлення





Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, який оголосив тендер на відповідні роботи. Торги тривають на сайті



Очікувана вартість робіт – 816 300 гривень.



Відповідно до технічної специфікації, на вулиці Кременецькій встановлять чотири опори з металевих труб із кронштейнами та прожекторами, а також здійснять належні електромонтажні роботи.



Гарантійний термін роботи прожекторів становитиме не менше ніж п’ять років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення запланували в Луцьку на вулиці Кременецькій. Роботи мають виконати до кінця 2022 року.Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, який оголосив тендер на відповідні роботи. Торги тривають на сайті Prozorro . Пропозиції від учасників приймають до 16 вересня, пише ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт – 816 300 гривень.Відповідно до технічної специфікації, на вулиці Кременецькій встановлять чотири опори з металевих труб із кронштейнами та прожекторами, а також здійснять належні електромонтажні роботи.Гарантійний термін роботи прожекторів становитиме не менше ніж п’ять років.

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