У Луцьку на одній із вулиць реконструюють освітлення
Сьогодні, 06:00
Провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення запланували в Луцьку на вулиці Кременецькій. Роботи мають виконати до кінця 2022 року.
Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, який оголосив тендер на відповідні роботи. Торги тривають на сайті Prozorro. Пропозиції від учасників приймають до 16 вересня, пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт – 816 300 гривень.
Відповідно до технічної специфікації, на вулиці Кременецькій встановлять чотири опори з металевих труб із кронштейнами та прожекторами, а також здійснять належні електромонтажні роботи.
Гарантійний термін роботи прожекторів становитиме не менше ніж п’ять років.
Головне фото ілюстративне
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Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, який оголосив тендер на відповідні роботи. Торги тривають на сайті Prozorro. Пропозиції від учасників приймають до 16 вересня, пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт – 816 300 гривень.
Відповідно до технічної специфікації, на вулиці Кременецькій встановлять чотири опори з металевих труб із кронштейнами та прожекторами, а також здійснять належні електромонтажні роботи.
Гарантійний термін роботи прожекторів становитиме не менше ніж п’ять років.
Головне фото ілюстративне
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