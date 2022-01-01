У Балаклії російські окупанти облаштували катівню для місцевих жителів, – поліція
Сьогодні, 07:07
У Балаклії російські загарбницькі війська влаштували катівню.
Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, штаб окупантів знаходився у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катувальню для місцевих жителів.
У їхньому полоні постійно перебували не менше 40 людей. Їх годували два рази на день лише кашами.
"Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", - написав Болвінов.
Він каже, що "найлегшим" видом катування людей було ураження струмом.
Крім того, слідчі отримали інформацію, що загарбники розстріляли на блокпосту містян в останній день окупації. Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.
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Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, штаб окупантів знаходився у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катувальню для місцевих жителів.
У їхньому полоні постійно перебували не менше 40 людей. Їх годували два рази на день лише кашами.
"Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", - написав Болвінов.
Він каже, що "найлегшим" видом катування людей було ураження струмом.
Крім того, слідчі отримали інформацію, що загарбники розстріляли на блокпосту містян в останній день окупації. Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.
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