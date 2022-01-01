У Балаклії російські окупанти облаштували катівню для місцевих жителів, – поліція





Про це Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, штаб окупантів знаходився у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катувальню для місцевих жителів.



У їхньому полоні постійно перебували не менше 40 людей. Їх годували два рази на день лише кашами.



"Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", - написав Болвінов.



Він каже, що "найлегшим" видом катування людей було ураження струмом.



Крім того, слідчі отримали інформацію, що загарбники розстріляли на блокпосту містян в останній день окупації. Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Балаклії російські загарбницькі війська влаштували катівню.Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в областіна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, штаб окупантів знаходився у відділку поліції, а в підвальних приміщеннях та у сусідній будівлі вони влаштували тюрму та катувальню для місцевих жителів.У їхньому полоні постійно перебували не менше 40 людей. Їх годували два рази на день лише кашами."Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі", - написав Болвінов.Він каже, що "найлегшим" видом катування людей було ураження струмом.Крім того, слідчі отримали інформацію, що загарбники розстріляли на блокпосту містян в останній день окупації. Зараз правоохоронці з'ясовують всі деталі події.

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