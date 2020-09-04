Скільки коштує обід у школах Луцька цьогоріч. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Бондар.



Харчування учнів пільгових категорій і вихованців дитсадків міському бюджету обійдеться у сім мільйонів гривень. Платні обіди готують для більш як 31 тисячі дітей, безплатні – для більш як 2 400 учнів пільгових категорій.



Журналісти побували у їдальні міського ліцею № 26 та дізналися, як шкільні кухарі працюють в умовах повномасштабної війни.



Як розповіла шеф-кухарка з майже 30-річним стажем Людмила Соломонюк, на нову систему харчування перейшли з нового року, закупили пароконвектор для приготування страв. У меню – більше овочів, фруктів, кисломолочних продуктів, менше солі, цукру та випічки.



Каже: основних правил нового меню дотримуються, однак війна внесла корективи.



"З меню виключили випічку, поставили бутербродики, але так як війна, то деколи буває булочка – раз на тиждень. Раптом яка тривога, щоб дитина взяла булочку, яблучко чи бутерброда", – зазначила Людмила Соломонюк.



У меню на обід 13 вересня у їдальні готували макарони, чехохбілі з куркою та салат із буряка.



Через здорожчання продуктів реальна вартість порції шкільного обіду становить орієнтовно 60 гривень, а не 35 гривень, – говорить директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлани Шмід.



В умовах війни ціну вирішили не підвищувати, підприємство працює без прибутку, – каже директорка комбінату. Зараз кухарі щодня харчують приблизно сім тисяч учнів Луцької громади, замість 15-20 тисяч дітей, як було раніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість обіду у школах Луцька в новому навчальному році не підвищували. Порція коштує 35 гривень, як і торік.Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти міськрадиХарчування учнів пільгових категорій і вихованців дитсадків міському бюджету обійдеться у сім мільйонів гривень. Платні обіди готують для більш як 31 тисячі дітей, безплатні – для більш як 2 400 учнів пільгових категорій.Журналісти побували у їдальні міського ліцею № 26 та дізналися, як шкільні кухарі працюють в умовах повномасштабної війни.Як розповіла шеф-кухарка з майже 30-річним стажем, на нову систему харчування перейшли з нового року, закупили пароконвектор для приготування страв. У меню – більше овочів, фруктів, кисломолочних продуктів, менше солі, цукру та випічки.Каже: основних правил нового меню дотримуються, однак війна внесла корективи."З меню виключили випічку, поставили бутербродики, але так як війна, то деколи буває булочка – раз на тиждень. Раптом яка тривога, щоб дитина взяла булочку, яблучко чи бутерброда", – зазначила Людмила Соломонюк.У меню на обід 13 вересня у їдальні готували макарони, чехохбілі з куркою та салат із буряка.Через здорожчання продуктів реальна вартість порції шкільного обіду становить орієнтовно 60 гривень, а не 35 гривень, – говорить директорка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлани Шмід.В умовах війни ціну вирішили не підвищувати, підприємство працює без прибутку, – каже директорка комбінату. Зараз кухарі щодня харчують приблизно сім тисяч учнів Луцької громади, замість 15-20 тисяч дітей, як було раніше.

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