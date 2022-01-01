Курс валют у Луцьку 14 вересня
Сьогодні, 09:00
14 вересня готівковий курс долара становить 41.50, продають його за 41.65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.74, а продають за – 41.06.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.74, а продають за – 41.06.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.
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