Курс валют у Луцьку 14 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.74, а продають за – 41.06.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 вересня готівковий курс долара становить 41.50, продають його за 41.65.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.74, а продають за – 41.06.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

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