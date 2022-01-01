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Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв

Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв
Росіяни вночі 14 вересня масовано обстріляли місто.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.

Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви.

ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.



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Теги: Росія, Україна, війна, обстріл, Миколаїв
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