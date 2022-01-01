Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв
Сьогодні, 09:05
Росіяни вночі 14 вересня масовано обстріляли місто.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.
Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.
Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви.
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.
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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.
Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.
Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви.
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.
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