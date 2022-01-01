Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв





Про це Олександр Сєнкевич.



"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.



Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.



Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі 14 вересня масовано обстріляли місто.Про це повідомив міський голова Миколаєва"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ.

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