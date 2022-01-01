Росія втратила в Україні вже 53 650 військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:



особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2180 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;

артилерійських систем – 1290 (+11) од.;

РСЗВ – 311 (+0) од.;

засобів ППО – 167 (+2) од.;

літаків – 246 (+2) од.;

гелікоптерів – 215 (+2) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;

крилатих ракет – 233 (+0) од.;

кораблів /катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;

спеціальної техніки – 120 (+3) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;танків – 2180 (+5) од.;бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;артилерійських систем – 1290 (+11) од.;РСЗВ – 311 (+0) од.;засобів ППО – 167 (+2) од.;літаків – 246 (+2) од.;гелікоптерів – 215 (+2) од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;крилатих ракет – 233 (+0) од.;кораблів /катерів – 15 (+0) од.;автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;спеціальної техніки – 120 (+3) од.

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