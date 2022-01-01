Росія втратила в Україні вже 53 650 військових

Росія втратила в Україні вже 53 650 військових
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;
танків – 2180 (+5) од.;
бойових броньованих машин – 4665 (+3) од.;
артилерійських систем – 1290 (+11) од.;
РСЗВ – 311 (+0) од.;
засобів ППО – 167 (+2) од.;
літаків – 246 (+2) од.;
гелікоптерів – 215 (+2) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4) од.;
крилатих ракет – 233 (+0) од.;
кораблів /катерів – 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 (+32) од.;
спеціальної техніки – 120 (+3) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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