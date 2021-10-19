У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом
Із 495 шкіл у Волинській області 372 освітні заклади обігрівають котельні із твердопаливними котлами. Про це розповіла керівниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна.

Як розповів Суспільному начальник відділу освіти Колківської територіальної громади Леонід Новак, у громаді є 21 школа та 11 дитсадків, котрі опалюються торфом та паливними дровами.

"В громаді чотири населених пункти, де є газ, і ми ці школи ніколи не переводили на газове опалення. Ми думаємо, що в нас все буде йти по плану. Навіть якщо буде дистанційне навчання, заклади освіти все одно треба буде опалювати", – каже освітянин.

Опалення в місцевому ліцеї

У Колківському ліцеї завершують встановлення другого твердопаливного котла, – розповідає директорка Тетяна Бобік. Минулого опалювального сезону працював один і тепер він буде резервним.
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

Школу, з її слів, завжди обігрівали твердим паливом: у місяць використовували раніше 35-40 тонн брикету, опалювали понад вісім тисяч квадратних метрів приміщень.

"Паливні матеріали – дрова і це дає ефект. Наганяється температура і тоді закидається торфобрикет. Чекаємо з дня на день постачання п’яти маніпуляторів дров, кочегари перевірили, що це дуже ефективно", – додала керівниця школи.

Заготівля дров у громаді
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

Окрім цих закладів, дровами і торфобрикетом у громаді опалюють медзаклади та приватні будинки. Нині до старту опалювального сезону готують місцеві жителі. Мешканка селища Колки Людмила Матушевська почала робити запас на зиму ще з весни.

"Машини дров, до десяти кубів мені вистачає на все, на опалення і на плиту", – говорить волинянка.

Дрова для потреб населення та різних установ заготовляють у Граддівському лісництві. Зі слів помічника лісничого Олександра Іщука, на місці вирубки дрова складають.
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

"Людина вибирає, підходить і забирає. По насадженню – це тонкоміри в основному. Деревина не промислового використання, товщина від трьох до 12 сантиметрів", – говорить працівник лісництва.

Дрова продають колодами або рубані. Цього року кубометр деревини здорожчав на 20% через ріст цін на пальне, – розповів головний лісничий Колківського лісгоспу Анатолій Іщик.

"В нас територія не газифікована і для опалення використовуються або торфобрикети, або дрова паливні. Дуб, граб, ясен, береза – це кращі дрова для тепловіддачі. Дрова паливні меншої якості – це вільха, осика і так само хвойні дерева", – додав лісничий.
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

Цьогоріч у Колківській громаді приватні будинки, медзаклади, школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом.

У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, школи, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Сьогодні, 10:25
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом
Сьогодні, 10:10
Росія втратила в Україні вже 53 650 військових
Сьогодні, 09:50
Данія навчатиме українських військових на своїй території
Сьогодні, 09:15
Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Опалення шкіл у громаді на Волині – під загрозою Опалення шкіл у громаді на Волині – під загрозою
19 жовтень, 2021, 14:30
У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках
19 жовтень, 2021, 10:27
Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО
06 вересень, 08:24
Не встигли облаштувати укриття: у громаді на Волині з 1 вересня буде дистанційне навчання Не встигли облаштувати укриття: у громаді на Волині з 1 вересня буде дистанційне навчання
31 серпень, 08:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Сьогодні, 10:25
 0
У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом
Сьогодні, 10:10
 0
Росія втратила в Україні вже 53 650 військових
Сьогодні, 09:50
 0
Данія навчатиме українських військових на своїй території
Сьогодні, 09:15
 0
Росіяни вночі масовано обстріляли Миколаїв
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8