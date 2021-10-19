У громаді на Волині всі школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом

Людмила Плахотна.



Як розповів Леонід Новак, у громаді є 21 школа та 11 дитсадків, котрі опалюються торфом та паливними дровами.



"В громаді чотири населених пункти, де є газ, і ми ці школи ніколи не переводили на газове опалення. Ми думаємо, що в нас все буде йти по плану. Навіть якщо буде дистанційне навчання, заклади освіти все одно треба буде опалювати", – каже освітянин.



Опалення в місцевому ліцеї



У Колківському ліцеї завершують встановлення другого твердопаливного котла, – розповідає директорка Тетяна Бобік. Минулого опалювального сезону працював один і тепер він буде резервним.



Школу, з її слів, завжди обігрівали твердим паливом: у місяць використовували раніше 35-40 тонн брикету, опалювали понад вісім тисяч квадратних метрів приміщень.



"Паливні матеріали – дрова і це дає ефект. Наганяється температура і тоді закидається торфобрикет. Чекаємо з дня на день постачання п’яти маніпуляторів дров, кочегари перевірили, що це дуже ефективно", – додала керівниця школи.



Заготівля дров у громаді



Окрім цих закладів, дровами і торфобрикетом у громаді опалюють медзаклади та приватні будинки. Нині до старту опалювального сезону готують місцеві жителі. Мешканка селища Колки Людмила Матушевська почала робити запас на зиму ще з весни.



"Машини дров, до десяти кубів мені вистачає на все, на опалення і на плиту", – говорить волинянка.



Дрова для потреб населення та різних установ заготовляють у Граддівському лісництві. Зі слів помічника лісничого Олександра Іщука, на місці вирубки дрова складають.



"Людина вибирає, підходить і забирає. По насадженню – це тонкоміри в основному. Деревина не промислового використання, товщина від трьох до 12 сантиметрів", – говорить працівник лісництва.



Дрова продають колодами або рубані. Цього року кубометр деревини здорожчав на 20% через ріст цін на пальне, – розповів головний лісничий Колківського лісгоспу Анатолій Іщик.



"В нас територія не газифікована і для опалення використовуються або торфобрикети, або дрова паливні. Дуб, граб, ясен, береза – це кращі дрова для тепловіддачі. Дрова паливні меншої якості – це вільха, осика і так само хвойні дерева", – додав лісничий.



Цьогоріч у Колківській громаді приватні будинки, медзаклади, школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 495 шкіл у Волинській області 372 освітні заклади обігрівають котельні із твердопаливними котлами. Про це розповіла керівниця обласного управління освіти і наукиЯк розповів Суспільному начальник відділу освіти Колківської територіальної громади, у громаді є 21 школа та 11 дитсадків, котрі опалюються торфом та паливними дровами."В громаді чотири населених пункти, де є газ, і ми ці школи ніколи не переводили на газове опалення. Ми думаємо, що в нас все буде йти по плану. Навіть якщо буде дистанційне навчання, заклади освіти все одно треба буде опалювати", – каже освітянин.У Колківському ліцеї завершують встановлення другого твердопаливного котла, – розповідає директорка Тетяна Бобік. Минулого опалювального сезону працював один і тепер він буде резервним.Школу, з її слів, завжди обігрівали твердим паливом: у місяць використовували раніше 35-40 тонн брикету, опалювали понад вісім тисяч квадратних метрів приміщень."Паливні матеріали – дрова і це дає ефект. Наганяється температура і тоді закидається торфобрикет. Чекаємо з дня на день постачання п’яти маніпуляторів дров, кочегари перевірили, що це дуже ефективно", – додала керівниця школи.Окрім цих закладів, дровами і торфобрикетом у громаді опалюють медзаклади та приватні будинки. Нині до старту опалювального сезону готують місцеві жителі. Мешканка селища Колки Людмила Матушевська почала робити запас на зиму ще з весни."Машини дров, до десяти кубів мені вистачає на все, на опалення і на плиту", – говорить волинянка.Дрова для потреб населення та різних установ заготовляють у Граддівському лісництві. Зі слів помічника лісничого Олександра Іщука, на місці вирубки дрова складають."Людина вибирає, підходить і забирає. По насадженню – це тонкоміри в основному. Деревина не промислового використання, товщина від трьох до 12 сантиметрів", – говорить працівник лісництва.Дрова продають колодами або рубані. Цього року кубометр деревини здорожчав на 20% через ріст цін на пальне, – розповів головний лісничий Колківського лісгоспу"В нас територія не газифікована і для опалення використовуються або торфобрикети, або дрова паливні. Дуб, граб, ясен, береза – це кращі дрова для тепловіддачі. Дрова паливні меншої якості – це вільха, осика і так само хвойні дерева", – додав лісничий.Цьогоріч у Колківській громаді приватні будинки, медзаклади, школи та дитсадки опалюватимуть дровами і торфобрикетом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію