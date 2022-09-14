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Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ

Росія використовувала Таджикистан і Киргизстан для перекидання військових в Україну, – ЗМІ
Росія відправляла військових на війну проти України зі своєї авіабази "Кант" у Киргизстані. До початку повномасштабного вторгнення на цій базі, що в 20 км від столиці Киргизстану, служили десятки військових з Республіки Тива (Сибір). Частина з них вже загинула.

Також Москва задіяла велику кількість своїх військових з бази в Таджикистані. Про це пише LB.ua з посиланням на розслідування проєктів Радіо Свобода.

Киргизстан

Тувинські військові, за словами місцевого мешканця, стали прибувати на авіабазу "Кант" ще в 2014 році. Восени 2021 їхня кількість сильно зросла – зразу приїхали близько 300 осіб.

"Я знав, що вони тренуються, відробляють стрибки з парашутом. А як почалася війна – їх уже не видно було. До цього один сказав, що готується війна, і, можливо, він поїде. Зараз і наметів, де вони жили, вже нема – все зібрали. Чув, що половина з них загинула, а решта потрапили в полон", – розповів чоловік на умовах анонімності.

Російські військові говорили місцеми жителям, що служать в армії на контракті. Вони жили в наметах на території аеродрому. Кількість призваних з Тиви – орієнтовно 300-500 осіб, але російські офіційні джерела не надають підтверджень.

Ще в червні на супутникових знімках було видно 10-12 наметів, де на авіабазі жили російські військові, а в вересні від них нема й сліду.

Відправку на війну своїх військових підтверджує і обʼєднання "Нова Тива", яке надає підтримку тим, хто відмовився їхати воювати. За словами активістки Аяни (імʼя змінене), 21 червня до них звернувся тувинський військовий, який був у відрядженні в Киргизстані. Він і ще кілька інших службовців хотіли розірвати контракт, коли дізнались, що їх відправлять воювати, але керівництво відмовило. Дозвіл на звільнення пообіцяли після відправки в Україну. При цьому паспорти військових були відібрані керівництвом ще спочатку. Девʼять тувинців обманним шляхом виманили паспорти, купили квитки "Бішкек – Красноярськ" і поїхали.

За словами Аяни, в червні 2022 з Киргизстану на війну відправили дві групи щонайменше по 90 тувинських військових. З них близко 10 загинули, 20 поранені. Понад 30 чоловіків з Тиви після прибуття в Україну відмовились воювати.

Активістка каже, що чимало тувинців загинули під Лисичанськом.

"Вони не мають права звідси перекидати техніку і солдатів в Україну. Це ж не задача ОДКБ. Залача ОДКБ – відбиття тероризму, захист від зовнішніх загрощ членів ОДКЮ. Вони мали офіційно повідомити нам про перекидання, але нас не питають, і ми лишається на других-третіх ролях. Це образливо дуже", – прокоментував журналістам ексзаступник міністра оборони Мурат Бейшенов.

Таджикистан

З військової бази в Таджикистані Росія теж відправила на війну проти українців велику кількість військових. Перекидання відбувалося в основному з числа 201-ї дивізії, що була розквартиррована в Душанбе і Бохтарі.

Начальник інформаційного відділу цієї дивізії Василь Маховий не підтвердив, але і не заперечив дані про перекидання військових в Україну.

"У Радіо Озоді є записи розмов, на основі яких можна зробити висноковк, що з російської 201-ї дивізії в Україну були перекинути від 1000 до 1500 солдатів і офіцерів", – заявили журналісти.

27 серпня одне з джерел повідомило, що найближчими днями "вони заберуть ще 600 осіб".

Один зі співробітників складу з продуктами для російських військових в Душанбе розповів, що, наскільки йому відомо, військові мали воювати в Україні не більше чотирьох місяців, а потім повернутись. Але вони не повернулись – нібито через те, що їх після війни відправили у відпустку.

Місцеві кажуть, що з початком війни кількість військових з Росії скоротилась не лише в Душанбе, а й в Бохтарі.

На жовтень в Таджикистані готуються спільні військові навчання з росіянами. Вони почнуться в Казахстані, продовжаться в Киргизстані, а в жовтні будуть в Таджикистані. Це за час повномасштабної війни в Україні будуть перші навчання росіян у Таджикистані.

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Теги: Росія, Україна, війна
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