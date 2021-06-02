У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Поліцейські, зокрема, вилучили у волинянина стартовий пістолет із ознаками переробки, магазин до автомата АК-74, 120 набоїв калібру 7,62 мм, 28 – калібру 6,35 мм та 8 набоїв невідомого зразка.



Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заборонені предмети правоохоронці виявили за місцем проживання 65-річного жителя села Жабка Луцького району під час профілактичного відпрацювання району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські, зокрема, вилучили у волинянина стартовий пістолет із ознаками переробки, магазин до автомата АК-74, 120 набоїв калібру 7,62 мм, 28 – калібру 6,35 мм та 8 набоїв невідомого зразка.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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