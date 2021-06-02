У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Заборонені предмети правоохоронці виявили за місцем проживання 65-річного жителя села Жабка Луцького району під час профілактичного відпрацювання району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські, зокрема, вилучили у волинянина стартовий пістолет із ознаками переробки, магазин до автомата АК-74, 120 набоїв калібру 7,62 мм, 28 – калібру 6,35 мм та 8 набоїв невідомого зразка.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

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Теги: Волинянин, зброя, боєприпаси, поліція
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