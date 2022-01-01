Російські окупанти вбили в Україні 384 дитини
Сьогодні, 11:18
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 384 дитини, понад 749 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Станом на ранок 14 вересня 2022 року понад 1133 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 12 березня внаслідок обстрілів м. Маріуполь 4-річного хлопчика.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Станом на ранок 14 вересня 2022 року понад 1133 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 12 березня внаслідок обстрілів м. Маріуполь 4-річного хлопчика.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
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