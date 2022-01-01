У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами

Сьогодні вночі, 14 вересня, під час патрулювання вулицею Набережною, що у Луцьку, для перевірки поліцейські зупинили Volkswagen Passat, який рухався у комендантську годину.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів у 57-річного керманича, у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, патрульні виявили ознаки підробки. А саме, інформація зі свідоцтва не збігалася із тією, яка вказана у базі даних Національної поліції.Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.