У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 11:24
Сьогодні вночі, 14 вересня, під час патрулювання вулицею Набережною, що у Луцьку, для перевірки поліцейські зупинили Volkswagen Passat, який рухався у комендантську годину.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів у 57-річного керманича, у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, патрульні виявили ознаки підробки. А саме, інформація зі свідоцтва не збігалася із тією, яка вказана у базі даних Національної поліції.
Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів у 57-річного керманича, у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, патрульні виявили ознаки підробки. А саме, інформація зі свідоцтва не збігалася із тією, яка вказана у базі даних Національної поліції.
Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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