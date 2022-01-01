У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами

У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами
Сьогодні вночі, 14 вересня, під час патрулювання вулицею Набережною, що у Луцьку, для перевірки поліцейські зупинили Volkswagen Passat, який рухався у комендантську годину.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у 57-річного керманича, у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, патрульні виявили ознаки підробки. А саме, інформація зі свідоцтва не збігалася із тією, яка вказана у базі даних Національної поліції.

Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні, комендантська година, патрульна поліція, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 11:24
Російські окупанти вбили в Україні 384 дитини
Сьогодні, 11:18
У ДТП за минулу добу травмувалося двоє людей
Сьогодні, 11:14
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів У Луцьку затримали п`яну водійку: рівень алкоголю в крові був перевищений у 12 разів
30 серпень, 10:40
У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома
16 серпень, 14:50
У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі
26 липень, 16:50
За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
25 липень, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:53
 0
У Луцьку у комендантську годину затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 11:24
 0
Російські окупанти вбили в Україні 384 дитини
Сьогодні, 11:18
 0
У ДТП за минулу добу травмувалося двоє людей
Сьогодні, 11:14
 0
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8