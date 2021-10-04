На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО

На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО
14 вересня вночі до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в смт Голоби Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники 21 ДПРП смт Голоби, невдовзі їм на підмогу прибули бійці 4 ДПРЧ м. Ковеля та вогнеборці місцевої пожежної команди села Радошин.

Пожежа, що виникла в одній з кімнат, поширилася на хатні речі, стіни, сягнула перекриття й покрівлі. Горіння локалізоване о 02:40, ліквідоване – о 02:55. Під час гасіння пожежі виявлено тіло 49-річного чоловіка.
На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО

Причина пожежі й обставини загибелі людини встановлюються.

Ще одна пожежа у приватному будинку виникла близько 3-ої ночі в селі Великий Обзир Камінь-Каширського району.

Силами рятувальників горіння ліквідоване. Внаслідок пожежі знищений дах і перекриття, пошкоджені стіни й хатні речі. Причина пожежі встановлюється.
На Ковельщині горів житловий будинок: загинув 49-річний чоловік. ФОТО

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Теги: пожежа, Ковельський район, загиблий
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