Україна ввійде до зони безкоштовного європейського роумінгу

Україна ввійде до зони безкоштовного європейського роумінгу
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити", - сказала вона

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

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Теги: роумінг, Європа
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