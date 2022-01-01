Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ вже пройшли підготовку у Великій Британії. ФОТО





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На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.



Операція «INTERFLEX» є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією.



Також, найближчим часом, планується розширення операції «INTERFLEX», зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція «INTERFLEX».Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.Операція «INTERFLEX» є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією.Також, найближчим часом, планується розширення операції «INTERFLEX», зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

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