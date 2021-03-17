У Луцьку шукають перевізників на 5 маршрутів





Про це



На маршруті № 24 визначили перевізника-переможця, ним стало — ТОВ “Бест Ленад Груп”. Термін дії договору на перевезення пасажирів п’ять років.



Підтримали рішення щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 50 “Луцьк – Брище”, № 54 “Луцьк – Рокині”, № 55 “Луцьк – Охотин”.



Участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2.



А також — щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 1 “Надрічна – Завод “Мотор”, № 127 “Луцьк – Озденіж”.



Участь у конкурсі можуть брати: міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5 на маршруті № 1. Автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2 на маршруті № 56.



Термін дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом становитиме п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку члени виконавчого комітету затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів у міській територіальній громаді.Про це повідомили у мерії.На маршруті № 24 визначили перевізника-переможця, ним стало — ТОВ “Бест Ленад Груп”. Термін дії договору на перевезення пасажирів п’ять років.Підтримали рішення щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 50 “Луцьк – Брище”, № 54 “Луцьк – Рокині”, № 55 “Луцьк – Охотин”.Участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2.А також — щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 1 “Надрічна – Завод “Мотор”, № 127 “Луцьк – Озденіж”.Участь у конкурсі можуть брати: міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5 на маршруті № 1. Автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2 на маршруті № 56.Термін дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом становитиме п’ять років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію