У Луцьку шукають перевізників на 5 маршрутів

У Луцьку шукають перевізників на 5 маршрутів
У Луцьку члени виконавчого комітету затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів у міській територіальній громаді.

Про це повідомили у мерії.

На маршруті № 24 визначили перевізника-переможця, ним стало — ТОВ “Бест Ленад Груп”. Термін дії договору на перевезення пасажирів п’ять років.

Підтримали рішення щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 50 “Луцьк – Брище”, № 54 “Луцьк – Рокині”, № 55 “Луцьк – Охотин”.

Участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2.

А також — щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 1 “Надрічна – Завод “Мотор”, № 127 “Луцьк – Озденіж”.

Участь у конкурсі можуть брати: міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5 на маршруті № 1. Автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2 на маршруті № 56.

Термін дії договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом становитиме п’ять років.

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Теги: Луцьк, перевізники, маршрутки
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