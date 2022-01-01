Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток





Про це розповів Олександр Давидюк.



До цього будівля стояла пусткою п'ять років.



Зі слів Олександра Давидюка, двоповерховий гуртожиток вирішили розконсервувати перед початком навчального року. До цього люди жили в іншому гуртожитку, де тепер заселилися студенти коледжу.



"Планували почати очну форму навчання, і було вирішено переселити людей в гуртожиток, який не використовувався, а студенти жили в своїх кімнатах. Був зроблений косметичний ремонт своїми силами, при підтримці спонсорів", – каже директор.



У гуртожитку – 39 кімнат. Їх умеблювали благодійники, також привезли побутову техніку. У приміщенні для переселенців облаштували душову та дві кухні: в гуртожитку є вода та світло.



Як розповіла жителька з міста Лиман, що на Донеччині, Лідія Жарікова, переселенці теж допомагають облаштовувати та наводити лад у гуртожитку.



"Кухня, усі тут ладимо, якщо треба – зачекали. Чергуємо по черзі, з хлоркою миємо. Перемо за графіком. І поверх, ІІ поверх, по годинам. Перерва між пранням", – додала переселенка.



Світлана Гусак з онуками приїхала з селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Каже: півтора місяця родина провела. Речей з собою не привезли. З усім необхідним допомогли небайдужі.



"Нам дали у кімнату килим, трюмо. Столи ми самі зробили. Шафа в кімнаті вже була. Тумбочку теж принесли люди", – говорить жінка.



Щотижня в Рожищенській громаді реєструють до двох десятків тимчасово переміщених українців, – розповіла начальниця місцевого відділу ЦНАП Людмила Пархомчук. Каже: зараз в громаді живе пів тисячі переселенців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище на Волині розконсервували старий студентський гуртожиток. В будівлі навели лад та заселили туди 60 переселенців.Про це розповів Суспільному директор Рожищенського ветеринарного коледжуДо цього будівля стояла пусткою п'ять років.Зі слів Олександра Давидюка, двоповерховий гуртожиток вирішили розконсервувати перед початком навчального року. До цього люди жили в іншому гуртожитку, де тепер заселилися студенти коледжу."Планували почати очну форму навчання, і було вирішено переселити людей в гуртожиток, який не використовувався, а студенти жили в своїх кімнатах. Був зроблений косметичний ремонт своїми силами, при підтримці спонсорів", – каже директор.У гуртожитку – 39 кімнат. Їх умеблювали благодійники, також привезли побутову техніку. У приміщенні для переселенців облаштували душову та дві кухні: в гуртожитку є вода та світло.Як розповіла жителька з міста Лиман, що на Донеччині,, переселенці теж допомагають облаштовувати та наводити лад у гуртожитку."Кухня, усі тут ладимо, якщо треба – зачекали. Чергуємо по черзі, з хлоркою миємо. Перемо за графіком. І поверх, ІІ поверх, по годинам. Перерва між пранням", – додала переселенка.з онуками приїхала з селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Каже: півтора місяця родина провела. Речей з собою не привезли. З усім необхідним допомогли небайдужі."Нам дали у кімнату килим, трюмо. Столи ми самі зробили. Шафа в кімнаті вже була. Тумбочку теж принесли люди", – говорить жінка.Щотижня в Рожищенській громаді реєструють до двох десятків тимчасово переміщених українців, – розповіла начальниця місцевого відділу ЦНАП. Каже: зараз в громаді живе пів тисячі переселенців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію