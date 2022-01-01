Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток

Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
У місті Рожище на Волині розконсервували старий студентський гуртожиток. В будівлі навели лад та заселили туди 60 переселенців.

Про це розповів Суспільному директор Рожищенського ветеринарного коледжу Олександр Давидюк.

До цього будівля стояла пусткою п'ять років.

Зі слів Олександра Давидюка, двоповерховий гуртожиток вирішили розконсервувати перед початком навчального року. До цього люди жили в іншому гуртожитку, де тепер заселилися студенти коледжу.

"Планували почати очну форму навчання, і було вирішено переселити людей в гуртожиток, який не використовувався, а студенти жили в своїх кімнатах. Був зроблений косметичний ремонт своїми силами, при підтримці спонсорів", – каже директор.

У гуртожитку – 39 кімнат. Їх умеблювали благодійники, також привезли побутову техніку. У приміщенні для переселенців облаштували душову та дві кухні: в гуртожитку є вода та світло.

Як розповіла жителька з міста Лиман, що на Донеччині, Лідія Жарікова, переселенці теж допомагають облаштовувати та наводити лад у гуртожитку.
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток

"Кухня, усі тут ладимо, якщо треба – зачекали. Чергуємо по черзі, з хлоркою миємо. Перемо за графіком. І поверх, ІІ поверх, по годинам. Перерва між пранням", – додала переселенка.

Світлана Гусак з онуками приїхала з селища Велика Новосілка, що на Донеччині. Каже: півтора місяця родина провела. Речей з собою не привезли. З усім необхідним допомогли небайдужі.
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток

"Нам дали у кімнату килим, трюмо. Столи ми самі зробили. Шафа в кімнаті вже була. Тумбочку теж принесли люди", – говорить жінка.
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток

Щотижня в Рожищенській громаді реєструють до двох десятків тимчасово переміщених українців, – розповіла начальниця місцевого відділу ЦНАП Людмила Пархомчук. Каже: зараз в громаді живе пів тисячі переселенців.

Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рожище, гуртожиток, переселенці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині буде охоронна зона мінеральних вод
Сьогодні, 14:10
Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної
Сьогодні, 13:55
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
Сьогодні, 13:45
74-річна волинянка вже вісім років в’яже шкарпетки для військових
Сьогодні, 13:25
У Луцьку шукають перевізників на 5 маршрутів
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитках на Волині Що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитках на Волині
30 серпень, 20:22
На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців
13 вересень, 19:00
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
13 вересень, 16:15
У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців
09 вересень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні знову здорожчав борщовий набір
Сьогодні, 14:34
 0
Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині буде охоронна зона мінеральних вод
Сьогодні, 14:10
 0
Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної
Сьогодні, 13:55
 0
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8