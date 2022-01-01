Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної

Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної
Російські військові знову повернулися до Кремінної Луганської області, яку повністю залишили напередодні.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав він.

За словами голови регіону, люди настільки одушевилися успіхами в Харківській області, успіхами партизанського руху, підняттям прапорів у різних регіонах - і в Сватовому, і в Кремінній, у Старобільському районі, що росіяни розпочинають каральні операції.

"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - розповів він.

При цьому, за словами Гайдая, до контрнаступу в Луганській області ЗСУ ще треба підготуватися.

"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.

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Теги: Кремінна, окупанти
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