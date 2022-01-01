Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної
Сьогодні, 13:55
Російські військові знову повернулися до Кремінної Луганської області, яку повністю залишили напередодні.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав він.
За словами голови регіону, люди настільки одушевилися успіхами в Харківській області, успіхами партизанського руху, підняттям прапорів у різних регіонах - і в Сватовому, і в Кремінній, у Старобільському районі, що росіяни розпочинають каральні операції.
"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - розповів він.
При цьому, за словами Гайдая, до контрнаступу в Луганській області ЗСУ ще треба підготуватися.
"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав він.
За словами голови регіону, люди настільки одушевилися успіхами в Харківській області, успіхами партизанського руху, підняттям прапорів у різних регіонах - і в Сватовому, і в Кремінній, у Старобільському районі, що росіяни розпочинають каральні операції.
"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - розповів він.
При цьому, за словами Гайдая, до контрнаступу в Луганській області ЗСУ ще треба підготуватися.
"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині буде охоронна зона мінеральних вод
Сьогодні, 14:10
Зірвали усі українські прапори: окупанти повернулися до Кремінної
Сьогодні, 13:55
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
Сьогодні, 13:45
Медіа