Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти

Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти
Військові з Володимирського району просять допомоги у зборі коштів на взуття, наколінники, рукавиці, бензопилку. Вони охороняють кордон з Білоруссю.

Про це повідомляє БУГ.

Кожен мешканець прикордонної території та областей, які межують з Республікою Білорусь щодня ставлять собі питання: «Чи піде ворог з цього напрямку на нашу територію зі зброєю?».

Завдяки небайдужим людям нам уже вдалося зібрати для військових, які охороняють кордон, на тепловізор 34 000 гривень, його вже придбали й незабаром передадуть захисникам. До 4 700 гривень, які залишилось, військові просять дозбирати на взуття, рукавиці, портативні газові плити. Потрібно близько 25 тисяч гривень.
Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти

Збір організовує БУГ разом з військовим капеланом Павлом Гаврилюком, який з 2014-го року служить нашим воїнам в зоні ООС, а також збирає волонтерську допомогу для та самостійно доставляє її на Схід.
Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти

Реквізити банківської карти капелана:

Картка Приватбанку: 5168 7422 4337 0685 – Павло Гаврилюк.
Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти

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Теги: Росія, Україна, війна, військові, Білорусь
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