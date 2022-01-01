Бійцям, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, потрібні теплі речі: збирають кошти





Про це повідомляє



Кожен мешканець прикордонної території та областей, які межують з Республікою Білорусь щодня ставлять собі питання: «Чи піде ворог з цього напрямку на нашу територію зі зброєю?».



Завдяки небайдужим людям нам уже вдалося зібрати для військових, які охороняють кордон, на тепловізор 34 000 гривень, його вже придбали й незабаром передадуть захисникам. До 4 700 гривень, які залишилось, військові просять дозбирати на взуття, рукавиці, портативні газові плити. Потрібно близько 25 тисяч гривень.



Збір організовує БУГ разом з військовим капеланом Павлом Гаврилюком, який з 2014-го року служить нашим воїнам в зоні ООС, а також збирає волонтерську допомогу для та самостійно доставляє її на Схід.



Реквізити банківської карти капелана:



Картка Приватбанку: 5168 7422 4337 0685 – Павло Гаврилюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові з Володимирського району просять допомоги у зборі коштів на взуття, наколінники, рукавиці, бензопилку. Вони охороняють кордон з Білоруссю.Про це повідомляє БУГ Кожен мешканець прикордонної території та областей, які межують з Республікою Білорусь щодня ставлять собі питання: «Чи піде ворог з цього напрямку на нашу територію зі зброєю?».Завдяки небайдужим людям нам уже вдалося зібрати для військових, які охороняють кордон, на тепловізор 34 000 гривень, його вже придбали й незабаром передадуть захисникам. До 4 700 гривень, які залишилось, військові просять дозбирати на взуття, рукавиці, портативні газові плити. Потрібно близько 25 тисяч гривень.Збір організовує БУГ разом з військовим капеланом, який з 2014-го року служить нашим воїнам в зоні ООС, а також збирає волонтерську допомогу для та самостійно доставляє її на Схід.5168 7422 4337 0685 – Павло Гаврилюк.

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