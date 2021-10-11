На Волині буде охоронна зона мінеральних вод
Сьогодні, 14:10
Волиньрада погодила проєкт встановлення зон санітарної охорони ділянки мінеральних вод «Проліскова» Жобринського родовища. Мінеральні та лікувальні води тут використовують для бальнеологічних процедур. У перспективі також продукування питної мінеральної води.
Про це повідомляють у Волиньраді.
Для цього комунальна установа уже отримала дозвіл на користування надрами, виготовлено і проєкт на розробку родовища, який передбачає поетапне виконання 7-ми видів робіт. На часі – встановлення санітарної охоронної зони навколо родовища.
Голова екологічної комісії Юрій Ройко зазначив, що усі роботи комунальний заклад здійснює за власні кошти без залучення асигнувань з обласного бюджету. Відтак, члени комісії одноголосно схвалили проєкт рішення та рекомендували сесії погодити межі охоронної зони родовища.
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Про це повідомляють у Волиньраді.
Для цього комунальна установа уже отримала дозвіл на користування надрами, виготовлено і проєкт на розробку родовища, який передбачає поетапне виконання 7-ми видів робіт. На часі – встановлення санітарної охоронної зони навколо родовища.
Голова екологічної комісії Юрій Ройко зазначив, що усі роботи комунальний заклад здійснює за власні кошти без залучення асигнувань з обласного бюджету. Відтак, члени комісії одноголосно схвалили проєкт рішення та рекомендували сесії погодити межі охоронної зони родовища.
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