На Волині буде охоронна зона мінеральних вод

На Волині буде охоронна зона мінеральних вод
Волиньрада погодила проєкт встановлення зон санітарної охорони ділянки мінеральних вод «Проліскова» Жобринського родовища. Мінеральні та лікувальні води тут використовують для бальнеологічних процедур. У перспективі також продукування питної мінеральної води.

Про це повідомляють у Волиньраді.

Для цього комунальна установа уже отримала дозвіл на користування надрами, виготовлено і проєкт на розробку родовища, який передбачає поетапне виконання 7-ми видів робіт. На часі – встановлення санітарної охоронної зони навколо родовища.

Голова екологічної комісії Юрій Ройко зазначив, що усі роботи комунальний заклад здійснює за власні кошти без залучення асигнувань з обласного бюджету. Відтак, члени комісії одноголосно схвалили проєкт рішення та рекомендували сесії погодити межі охоронної зони родовища.

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Теги: Пролісок, охоронна зона мінеральних вод
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