В Україні знову здорожчав борщовий набір





Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua, пише



Зазначається, що майже всі інгредієнти, що входять до складу червоного борщу зросли у ціні: від незначних 7% до істотних 114%.



Так, більше ніж вдвічі підскочила ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг. Водночас картопля в середньому подорожчала на 40%, морква – на 48%, а м'ясо свинини – на 30%. Також значно зросла ціна на томатну пасту – на 54%, станом на 31 серпня вона вартує в середньому 49,5 грн за 350 г, тоді як у лютому ціна становила лише 32 грн. Сметана від лютого по серпень підскочила у ціні на 32% та коштує в середньому 36 грн за 400 г у пакетованому вигляді.



За словами експертів, найменше з борщового набору додала в ціні соняшникова олія – ціна зросла на 7%. Радують цінами капуста та буряк, які подешевшали на 1% та 41% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Cтаном на 31 серпня 2022 року каструля червоного борщу об'ємом на 3,5-4 л в середньому стане українцям у 144 грн, що на 27% дорожче, ніж у довоєнний період станом на 23 лютого та на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року.Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua, пише ТСН Зазначається, що майже всі інгредієнти, що входять до складу червоного борщу зросли у ціні: від незначних 7% до істотних 114%.Так, більше ніж вдвічі підскочила ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг. Водночас картопля в середньому подорожчала на 40%, морква – на 48%, а м'ясо свинини – на 30%. Також значно зросла ціна на томатну пасту – на 54%, станом на 31 серпня вона вартує в середньому 49,5 грн за 350 г, тоді як у лютому ціна становила лише 32 грн. Сметана від лютого по серпень підскочила у ціні на 32% та коштує в середньому 36 грн за 400 г у пакетованому вигляді.За словами експертів, найменше з борщового набору додала в ціні соняшникова олія – ціна зросла на 7%. Радують цінами капуста та буряк, які подешевшали на 1% та 41% відповідно.

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