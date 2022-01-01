Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, – Гуменюк





Про це заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє



"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.



За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість.



"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян - це дуже їх деморалізує", - розповіла Гуменюк.



Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.



Раніше повідомлялося, що українські військові підготували план успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області.Про це заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон."Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість."Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян - це дуже їх деморалізує", - розповіла Гуменюк.Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.Раніше повідомлялося, що українські військові підготували план успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

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