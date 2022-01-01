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Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, – Гуменюк

Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, – Гуменюк
Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.

За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита степова місцевість.

"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян - це дуже їх деморалізує", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що українські військові підготували план успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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