Героя з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:30
Указом Президента України Володимира Зеленського солдата Оніщука Владислава Івановича з Камінь-Каширщини за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відзначили посмертно державною нагородою – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
Вручили нагороду мамі загиблого Героя Тетяні Андріївні Онищук.
Очільниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук та представники ЗСУ висловили безмежну вдячність за виховання достойного сина, мужнього бійця, незламного борця за незалежність і цілісність України.
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
Вручили нагороду мамі загиблого Героя Тетяні Андріївні Онищук.
Очільниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук та представники ЗСУ висловили безмежну вдячність за виховання достойного сина, мужнього бійця, незламного борця за незалежність і цілісність України.
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