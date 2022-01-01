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Героя з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Героя з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Указом Президента України Володимира Зеленського солдата Оніщука Владислава Івановича з Камінь-Каширщини за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відзначили посмертно державною нагородою – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

Вручили нагороду мамі загиблого Героя Тетяні Андріївні Онищук.

Очільниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук та представники ЗСУ висловили безмежну вдячність за виховання достойного сина, мужнього бійця, незламного борця за незалежність і цілісність України.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, орден
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