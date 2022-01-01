Героя з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Володимира Зеленського солдата Оніщука Владислава Івановича з Камінь-Каширщини за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відзначили посмертно державною нагородою – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.



Про це



Вручили нагороду мамі загиблого Героя Тетяні Андріївні Онищук.



Очільниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук та представники ЗСУ висловили безмежну вдячність за виховання достойного сина, мужнього бійця, незламного борця за незалежність і цілісність України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом Президента Українисолдатаз Камінь-Каширщини за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відзначили посмертно державною нагородою – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.Про це повідомили у Любешівській громаді.Вручили нагороду мамі загиблого ГерояОчільниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації, заступник Любешівського селищного головита представники ЗСУ висловили безмежну вдячність за виховання достойного сина, мужнього бійця, незламного борця за незалежність і цілісність України.

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