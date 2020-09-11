Трьом волинянам, які ухилялися від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру

Трьом жителям Камінь-Каширщини повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 43-річному жителю села Цир, 21-річному жителю села Оконськ та 43-річному жителю селища Маневичі повідомлено про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.За даними слідства, військовозобов’язані чоловіки за результатами медичного огляду, проведеного військово-лікарською комісією, були визнані придатним до військової служби та отримали повістки про необхідність прибуття для відправки у військо.У визначені дні, попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову волиняни не мали та були ознайомлені про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, вони не з`явилися на пункт збору для відправки для проходження служби.Триває досудове розслідування.за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації санкцією ст. 336 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.