Трьом волинянам, які ухилялися від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру

Трьом волинянам, які ухилялися від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру
Трьом жителям Камінь-Каширщини повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 43-річному жителю села Цир, 21-річному жителю села Оконськ та 43-річному жителю селища Маневичі повідомлено про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

За даними слідства, військовозобов’язані чоловіки за результатами медичного огляду, проведеного військово-лікарською комісією, були визнані придатним до військової служби та отримали повістки про необхідність прибуття для відправки у військо.

У визначені дні, попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову волиняни не мали та були ознайомлені про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, вони не з`явилися на пункт збору для відправки для проходження служби.

Триває досудове розслідування.

Довідково: за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації санкцією ст. 336 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: Мобілізація, ухилення, волиняни, прокуратура
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