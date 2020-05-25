Волинянин, який жорстоко побив односельця, отримав 5 років в'язниці

Волинянин, який жорстоко побив односельця, отримав 5 років в'язниці
Прокурори домоглися справедливого покарання для волинянина, який жорстоко побив односельця.

Про це повідомили у пресслужбі облансої прокуратури.

За апеляційною скаргою прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок Камінь-Каширського районного суду, яким 24-річному жителю села Видричі, визнаному винуватим у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.

Приставши на позицію прокуратури, суд апеляційної інстанції призначив молодику, який 17 вересня 2019 року жорстоко побив 58-річного знайомого, покарання у виді реального позбавлення волі на 5 років.

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Теги: Волинь, побиття, прокуратура
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