Волинянин, який жорстоко побив односельця, отримав 5 років в'язниці





Про це повідомили у пресслужбі облансої прокуратури.



За апеляційною скаргою прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок Камінь-Каширського районного суду, яким 24-річному жителю села Видричі, визнаному винуватим у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.



Приставши на позицію прокуратури, суд апеляційної інстанції призначив молодику, який 17 вересня 2019 року жорстоко побив 58-річного знайомого, покарання у виді реального позбавлення волі на 5 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори домоглися справедливого покарання для волинянина, який жорстоко побив односельця.Про це повідомили у пресслужбі облансої прокуратури.За апеляційною скаргою прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок Камінь-Каширського районного суду, яким 24-річному жителю села Видричі, визнаному винуватим у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.Приставши на позицію прокуратури, суд апеляційної інстанції призначив молодику, який 17 вересня 2019 року жорстоко побив 58-річного знайомого, покарання у виді реального позбавлення волі на 5 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію