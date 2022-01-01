У Ківерцях чоловік викрав каналізаційний люк зі школи

У Ківерцях поліцейські викрили 43-річного місцевого жителя у крадіжці каналізаційного люка з території школи.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Ковелі оперативники встановили причетність 35-річного волинянина до крадіжки мобільного телефону, належного 61-річному ковельчанину.Нововолинські поліцейські розкрили крадіжку грошей із банківської картки 31-річної місцевої жительки та крадіжку товарів із магазину.А на Горохівщині 45-річний житель Луцького району викрав з подвір’я 44-річної господині 10 породистих качок, вартістю 2 тис. грн.Нині за усіма фактами вчинених кримінальних правопорушень триває слідство.Нагадують, що у умовах воєнного стану люба крадіжка відразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Відповідальність за цей вид злочину – від п’яти до восьми років позбавлення волі.