На деокупованій Харківщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам грабувати односельців





Про це



За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.



Зокрема, зловмисник:



▪️ надавав ворожим солдатам продукти;

▪️ забезпечував окупантів житлом;

▪️ наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;

▪️ допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.



Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.



Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.



Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.



Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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