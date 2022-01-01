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На деокупованій Харківщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам грабувати односельців

На деокупованій Харківщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам грабувати односельців
На деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

Зокрема, зловмисник:

▪️ надавав ворожим солдатам продукти;
▪️ забезпечував окупантів житлом;
▪️ наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
▪️ допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.

Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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