На деокупованій Харківщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам грабувати односельців
Сьогодні, 12:05
На деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.
Зокрема, зловмисник:
▪️ надавав ворожим солдатам продукти;
▪️ забезпечував окупантів житлом;
▪️ наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
▪️ допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.
Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.
Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.
Зокрема, зловмисник:
▪️ надавав ворожим солдатам продукти;
▪️ забезпечував окупантів житлом;
▪️ наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
▪️ допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.
Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.
Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На деокупованій Харківщині СБУ затримала чоловіка, який допомагав росіянам грабувати односельців
Сьогодні, 12:05
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