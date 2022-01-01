У ДТП за минулу добу травмувалося двоє людей

У ДТП за минулу добу травмувалося двоє людей
Автопригоди трапилися у вечірню пору доби в Луцькому та Володимирському районах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора ввечері 42-річний водій автомобіля «Ford Fiesta» у селі Литовеж Володимирського району здійснив наїзд на велосипедистку, яка рухалась в попутному напрямку. У результаті автопригоди жителька міста Нововолинськ травмувалася, її госпіталізували.

Цього ж дня, близько 21:00 години у селі Звірів Луцького району 29-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем «Opel», здійснив наїзд на 24-річного волинянина. Чоловік перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучили. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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