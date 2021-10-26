Українців вперше обрали до керівного органу ВООЗ

Українців вперше обрали до керівного органу ВООЗ
Представників України вперше обрали до керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомили на сторінці Посольства України в Ізраїлі.

14 вересня на сесії Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що відбувається у Тель-Авіві, Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка обрали до складу Виконавчої Ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду - до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.

Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконради - керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації.

Окрім того, активна участь нашої держави в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України.

Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.

Головними темами для обговорення стали:
- розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я;
- зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання;
- усунення нестачі медичних працівників;
- покращення доступу до ліків.
Окремо, делегати обговорювали питання пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я війни в Україні.

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Теги: ВООЗ, Україна, Ізраїль
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