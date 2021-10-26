Українців вперше обрали до керівного органу ВООЗ
Сьогодні, 01:15
Представників України вперше обрали до керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Про це повідомили на сторінці Посольства України в Ізраїлі.
14 вересня на сесії Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що відбувається у Тель-Авіві, Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка обрали до складу Виконавчої Ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду - до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.
Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконради - керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації.
Окрім того, активна участь нашої держави в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України.
Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.
Головними темами для обговорення стали:
- розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я;
- зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання;
- усунення нестачі медичних працівників;
- покращення доступу до ліків.
Окремо, делегати обговорювали питання пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я війни в Україні.
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Про це повідомили на сторінці Посольства України в Ізраїлі.
14 вересня на сесії Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що відбувається у Тель-Авіві, Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка обрали до складу Виконавчої Ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду - до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.
Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконради - керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації.
Окрім того, активна участь нашої держави в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України.
Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.
Головними темами для обговорення стали:
- розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я;
- зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання;
- усунення нестачі медичних працівників;
- покращення доступу до ліків.
Окремо, делегати обговорювали питання пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я війни в Україні.
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