Українців вперше обрали до керівного органу ВООЗ

Представників України вперше обрали до керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров’я.Про це повідомили на сторінці Посольства України в Ізраїлі.14 вересня на сесії Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що відбувається у Тель-Авіві, Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка обрали до складу Виконавчої Ради ВООЗ, а Першого заступника МОЗ Олександра Комаріду - до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконради - керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації.Окрім того, активна участь нашої держави в організації набуває особливої ваги в контексті сучасних безпрецедентних викликів, насамперед пандемій та гуманітарних наслідків російської агресії проти України.Цьогорічна регіональна сесія ВООЗ зібрала міністрів охорони здоров’я та профільних представників з 53 країн.Головними темами для обговорення стали:- розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу озорони здоров’я;- зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання;- усунення нестачі медичних працівників;- покращення доступу до ліків.Окремо, делегати обговорювали питання пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я війни в Україні.