Німеччина передала Україні ще 4 установки Gepard





Про це йдеться на сайті німецького уряду. Загальна кількість Gepard, які ФРН передала нашій державі, нині становить 24, - пише



Крім того, Берлін за останні сім днів надіслав українським військовим 65 рефрижераторів для медикаментів на додачу до двох раніше переданих.



Зазначимо, що на початку вересня Німеччина відправила Україні одну радіолокаційну станцію COBRA і ще п'ять САУ Gepard.



У німецькому уряді нагадали, що в межах бюджетного процесу на 2022 рік кошти на модернізацію було збільшено до 2 млрд євро, і ці додаткові кошти призначені насамперед на користь України. Також вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), які зі свого боку можуть бути використані для відшкодування державам-членам ЄС витрат на надання підтримки Україні.



ЗСУ Gepard – це німецька зенітна самохідна артилерійська установка. Вироблялась компанією Krauss-Maffei із середини 1970-х. Наприкінці 2000-х років її почали знімати з озброєння в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.



Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатися повне коло, встановлено дві 35-мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів становить 3,15 м, початкова швидкість снарядів – 1440 м/с, ефективна дальність ураження – 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній тиждень Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Незабаром українська армія має отримати ще шість таких ЗСУ.Про це йдеться на сайті німецького уряду. Загальна кількість Gepard, які ФРН передала нашій державі, нині становить 24, - пише Obozrevatel. Крім того, Берлін за останні сім днів надіслав українським військовим 65 рефрижераторів для медикаментів на додачу до двох раніше переданих.Зазначимо, що на початку вересня Німеччина відправила Україні одну радіолокаційну станцію COBRA і ще п'ять САУ Gepard.У німецькому уряді нагадали, що в межах бюджетного процесу на 2022 рік кошти на модернізацію було збільшено до 2 млрд євро, і ці додаткові кошти призначені насамперед на користь України. Також вони будуть використані для фінансування збільшених обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), які зі свого боку можуть бути використані для відшкодування державам-членам ЄС витрат на надання підтримки Україні.ЗСУ Gepard – це німецька зенітна самохідна артилерійська установка. Вироблялась компанією Krauss-Maffei із середини 1970-х. Наприкінці 2000-х років її почали знімати з озброєння в Німеччині, Бельгії та Нідерландах.Gepard базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатися повне коло, встановлено дві 35-мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів становить 3,15 м, початкова швидкість снарядів – 1440 м/с, ефективна дальність ураження – 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

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