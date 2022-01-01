Повідомили співвідношення втрат України та Росії внаслідок контрнаступу на Харківщині
Сьогодні, 06:31
Втрати українських та російських військових за час контрнаступу ЗСУ у Харківській області можна представити у відношенні 1 до 9 чи навіть 1 до 10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", - сказав він.
Він зазначив, що, за законами війни, при наступі війська втрачають значно більше людей, ніж при обороні. Проте, у ході контрнаступу на Харківському напрямку вийшло навпаки.
"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", - сказав Данілов.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю", - сказав він.
Він зазначив, що, за законами війни, при наступі війська втрачають значно більше людей, ніж при обороні. Проте, у ході контрнаступу на Харківському напрямку вийшло навпаки.
"Ми ламаємо стереотипи не лише у військовій справі. Ми ламаємо стереотипи й для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства", - сказав Данілов.
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