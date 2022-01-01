Понад 300 волинських фермерів подали заявки на допомогу від держави. ВІДЕО





Про це розповіла Оксана Шпак.



На держдопомогу можуть розраховувати фермери, які обробляють понад гектар угідь, або ж мають більше трьох корів.



Зі слів Оксани Шпак, сільгоспвиробникам платитимуть за гектар оброблюваних угідь 3 100 гривень, за одну корову – 5 300. Заявки на платформі "Державний аграрний реєстр" прийматимуть до 15 листопада цього року. В заявці потрібно вказати рахунок і цифровий підпис.



"Цифровий підпис найголовніше і ідентифіковані корови і повністю оформлені земельні ділянки і мати витяг з державного реєстру речових прав. Якщо власник, який володіє земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і отримує від трьох корів, можуть скористатися лише одним напрямком", – додала спеціалістка відділу агропромислового управління області.



Леонід Борейко з села Баківці утримує понад 30 одиниць великої рогатої худоби. Каже: теж подав заявку на допомогу. Розраховує отримати дотацію у розмірі 143 тисячі гривень від держави.



"В інтернеті воно підтягнулося, реєстр зробило. У воєнний час, якщо ми отримаємо ті гроші, то це буде дуже добре, будемо дуже здивовані. Зараз соляра і все дороге, а отримати 100 і більше тисяч для села – це гроші", – говорить Леонід Борейко.



Зі слів Оксани Шпак, чимало власників земель – люди пенсійного віку, які не мають електронних підписів або ж доступу до інтернету. Через це виникають труднощі у реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більше 300 волинян подали заявки на отримання державної допомоги сільгоспвиробникам.Про це розповіла Суспільному спеціалістка відділу агропромислового управління областіНа держдопомогу можуть розраховувати фермери, які обробляють понад гектар угідь, або ж мають більше трьох корів.Зі слів Оксани Шпак, сільгоспвиробникам платитимуть за гектар оброблюваних угідь 3 100 гривень, за одну корову – 5 300. Заявки на платформі "Державний аграрний реєстр" прийматимуть до 15 листопада цього року. В заявці потрібно вказати рахунок і цифровий підпис."Цифровий підпис найголовніше і ідентифіковані корови і повністю оформлені земельні ділянки і мати витяг з державного реєстру речових прав. Якщо власник, який володіє земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і отримує від трьох корів, можуть скористатися лише одним напрямком", – додала спеціалістка відділу агропромислового управління області.з села Баківці утримує понад 30 одиниць великої рогатої худоби. Каже: теж подав заявку на допомогу. Розраховує отримати дотацію у розмірі 143 тисячі гривень від держави."В інтернеті воно підтягнулося, реєстр зробило. У воєнний час, якщо ми отримаємо ті гроші, то це буде дуже добре, будемо дуже здивовані. Зараз соляра і все дороге, а отримати 100 і більше тисяч для села – це гроші", – говорить Леонід Борейко.Зі слів Оксани Шпак, чимало власників земель – люди пенсійного віку, які не мають електронних підписів або ж доступу до інтернету. Через це виникають труднощі у реєстрації.

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