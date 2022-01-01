Понад 300 волинських фермерів подали заявки на допомогу від держави. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Більше 300 волинян подали заявки на отримання державної допомоги сільгоспвиробникам.
Про це розповіла Суспільному спеціалістка відділу агропромислового управління області Оксана Шпак.
На держдопомогу можуть розраховувати фермери, які обробляють понад гектар угідь, або ж мають більше трьох корів.
Зі слів Оксани Шпак, сільгоспвиробникам платитимуть за гектар оброблюваних угідь 3 100 гривень, за одну корову – 5 300. Заявки на платформі "Державний аграрний реєстр" прийматимуть до 15 листопада цього року. В заявці потрібно вказати рахунок і цифровий підпис.
"Цифровий підпис найголовніше і ідентифіковані корови і повністю оформлені земельні ділянки і мати витяг з державного реєстру речових прав. Якщо власник, який володіє земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і отримує від трьох корів, можуть скористатися лише одним напрямком", – додала спеціалістка відділу агропромислового управління області.
Леонід Борейко з села Баківці утримує понад 30 одиниць великої рогатої худоби. Каже: теж подав заявку на допомогу. Розраховує отримати дотацію у розмірі 143 тисячі гривень від держави.
"В інтернеті воно підтягнулося, реєстр зробило. У воєнний час, якщо ми отримаємо ті гроші, то це буде дуже добре, будемо дуже здивовані. Зараз соляра і все дороге, а отримати 100 і більше тисяч для села – це гроші", – говорить Леонід Борейко.
Зі слів Оксани Шпак, чимало власників земель – люди пенсійного віку, які не мають електронних підписів або ж доступу до інтернету. Через це виникають труднощі у реєстрації.
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Про це розповіла Суспільному спеціалістка відділу агропромислового управління області Оксана Шпак.
На держдопомогу можуть розраховувати фермери, які обробляють понад гектар угідь, або ж мають більше трьох корів.
Зі слів Оксани Шпак, сільгоспвиробникам платитимуть за гектар оброблюваних угідь 3 100 гривень, за одну корову – 5 300. Заявки на платформі "Державний аграрний реєстр" прийматимуть до 15 листопада цього року. В заявці потрібно вказати рахунок і цифровий підпис.
"Цифровий підпис найголовніше і ідентифіковані корови і повністю оформлені земельні ділянки і мати витяг з державного реєстру речових прав. Якщо власник, який володіє земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і отримує від трьох корів, можуть скористатися лише одним напрямком", – додала спеціалістка відділу агропромислового управління області.
Леонід Борейко з села Баківці утримує понад 30 одиниць великої рогатої худоби. Каже: теж подав заявку на допомогу. Розраховує отримати дотацію у розмірі 143 тисячі гривень від держави.
"В інтернеті воно підтягнулося, реєстр зробило. У воєнний час, якщо ми отримаємо ті гроші, то це буде дуже добре, будемо дуже здивовані. Зараз соляра і все дороге, а отримати 100 і більше тисяч для села – це гроші", – говорить Леонід Борейко.
Зі слів Оксани Шпак, чимало власників земель – люди пенсійного віку, які не мають електронних підписів або ж доступу до інтернету. Через це виникають труднощі у реєстрації.
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